Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitag im Markt Weisendorf ein Autofahrer schwer verletzt. Dies teilt die Polizei am Sonntag mit. Es war nicht der einzige schwere Unfall am Freitag im Landkreis Erlangen-Höchstadt: Im Erlangener Stadtgebiet wurde ein Rollerfahrer von einer Autofahrerin erfasst und schwer verletzt.

Bei dem Unfall bei Weisendorf kam der Fahrer eines Renault Clio auf der Kreisstraße ERH28

von Sintmann Richtung Oberreichenbach gegen 07.25 Uhr alleinbeteiligt und ohne erkennbaren Grund nach rechts von der Fahrbahn ab.

Überschlagen und gegen Baum geprallt

Das Fahrzeug überschlug sind in Folge und prallte abschließend gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde vom BRK ins Krankenhaus nach Neustadt gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden.

Für die Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn kurzfristig einseitig gesperrt werden. Zur

Unterstützung der Polizei war die FFW Oberreichenbach vor Ort.