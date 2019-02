Wachenroth feiert einen Spanier im Steigerwald

Er ist "die Feuerwehr im Ebrachgrund". Die "geistliche" auf jeden Fall. So sehen auch die Pfarrkinder ihren Pater Gabriel. Pater Gabriel Ramos Valiente ist überall da anzutreffen, wo es "brennt" im Ebrachgrund. Jetzt feierte die Wachenrother Pfarrgemeinde Sankt Gertrud den 70. Geburtstags ihres Seelsorgers.

Es ist die Herzlichkeit, die Pater Gabriel, wie er allgemein gerufen wird, so überaus beliebt macht. Schwer zu sagen, wo seine Heimat ist. Geboren ist er in der spanischen Stadt Salamanca. Aber Eckersbach, heute Ortsteil von Schlüsselfeld, ist ihm wohl schon längst zur zweiten Heimat geworden.

Und nach 51 Jahren im Ebrachgrund scheint sich seine Heimat weit vergrößert zu haben: Von Geiselwind bis nach Mühlhausen und Reichmannsdorf, überall dort, wo Menschen sind, die ihn brauchen und denen er väterlich entgegen kommt. Seit fünf Jahren in ganz besonderer Weise in Wachenroth, wo er als Pfarradministrator seelsorgerisch wirkt. In dieser Zeit wurden die Gotteshäuser in Wachenroth und Mühlhausen saniert. Vor drei Jahren wurde die "Notkirche" in Mühlhausen wurde sogar unter Denkmalschutz gestellt.

Im Jahr 1969, im Alter von 19 Jahren, kam der junge Spanier in den Steigerwald nach Eckersbach. 1976 wurde er im Dom zu Bamberg zum Priester geweiht. Seine Primiz feierte Pater Gabriel in Schlüsselfeld. Mehr als vierzig Jahre sind seither vergangen. Vor drei Jahren feiert er in Vierzehnheiligen bereits das 40. Priesterjubiläum.

Spontaner Beifall

Im Sonntagsgottesdienst gratulierten dem beliebten Seelsorger im Namen der Pfarrgemeinde Sankt Gertrud der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Richard Simmet, und Peter Arnold, der auf der Orgel "Happy Birthday" anstimmte. Viel Kraft und Gesundheit, um auch weiter das Wort Gottes mit Freude verkünden zu können, wünschten ihm die beiden.

Die große Schar an Ministranten - unter der Organisation von Annette Wächtler - zog mit Blumen ein, um ihrem Pfarrer zu gratulieren. Dass gute "vibrations" den Kirchenraum füllten, war fast greifbar. Als Pater Gabriel versicherte, "Ich bleibe bei euch", brauste spontaner Beifall auf. Zum Seelsorgebereich von Pater Gabriel zählt neben Wachenroth und Mühlhausen auch die Kuratie Elsendorf. Alle zwei Wochen ist er auch im Aschbacher Altenheim "Hephata" beim Gottesdienst anzutreffen.