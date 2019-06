Vorfahrt missachtet

Am Mittwochnachmittag war eine 45-jährige Autofahrerin auf der Würzburger Straße in Burghaslach ortsauswärts unterwegs und wollte nach links in die Straße Laubanger abbiegen. Dort näherte sich ein 64-Jähriger mit seinem Auto. Der Fahrer war von der Sonne geblendet und hat deshalb das vorfahrtsberechtigte Auto übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Fahrer dank angelegten Sicherheitsgurten unverletzt blieben. Der Sachschaden an ihren Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 3500 Euro. pol