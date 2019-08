Vor 200 Jahren kam das Ja zur Kapelle

Anfang August feiert die katholische Pfarrgemeinde in Dechsendorf alljährlich ein dem Namen nach eher ungewöhnliches Patrozinium. Im Jahr 1719, als vor 200 Jahren, hatte der Geistliche Franz Georg Freiherr Faust von Stromberg die Genehmigung zum Bau einer Kapelle mit dem Patrozinium "Beata Mariae ad Nives" - umgangssprachlich "Maria Schnee" - gegeben.

Das Patrozinium geht auf die Entstehung der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom zurück. Der Legende nach erschien die Gottesmutter Maria in der Nacht zum 5. August 352 im Traum Papst Liberius und trug ihm auf, ihr zu Ehren eine Kirche auf jenem Hügel der ewigen Stadt zu errichten, auf dem am anderen Morgen frischer Schnee gefallen sei. Liberius fand am nächsten Tag auf dem Esquilin ein Schneefeld in Form eines basilikalen Grundrisses und erbaute dort eine Kirche. Auf dieses Wunder geht das Fest Maria Schnee am 5. August zurück, das auch in Dechsendorf begangen wird.

Auch in diesem Jahr war der aus Dechsendorf stammende Florian Stark, Pfarrer in Pretzfeld, in seine Heimat gekommen, um gemeinsam mit den Bewohnern das Fest mit einer Prozession feierlich zu begehen.

Junge Frauen als Trägerinnen

Bei der Prozession tragen jungen Frauen in Tracht die Figur der Gottesmutter mit dem Jesuskind. In den Zug reihen sich auch viele Kinder und Erwachsene in Tracht, Mitglieder des Heimat- und Verkehrsvereins Dechsendorf und die zahlreichen Vereine mit ihren Fahnen ein. Seit 1998 macht die Prozession auch halt vor dem evangelisch-lutherischen Gemeindehaus, wo nach einer Begrüßung der Prozessionsteilnehmer ein gemeinsames Lied gesungen wird. Eine weitere Station ist am Gemeindehaus, bevor die Prozession in der Pfarrkirche mit dem Schlusssegen beendet wird. Im Anschluß daran besteht noch die Möglichkeit, beim Hohlgassenfest nachbarschaftliche Geselligkeit zu pflegen.

Der Stifter der Kapelle, Franz Georg Freiherr Faust von Stromberg (1666-1728), wurde schon als Kind für die geistliche Laufbahn bestimmt. Er war mainzischer, bambergischer und würzburgischer Geheimer Rat, Domkantor in Würzburg, Präsident der Hofkammer zu Würzburg, seit 1718 Vikariats-Präsident in Bamberg und bereits seit 1696 Propst des Kollegiatsstifts St. Martin in Forchheim. Zu seiner Güterausstattung als Bamberger Domherr, den so genannten Obleien, gehörte auch Großdechsendorf.

Zugunsten der Kapelle in Dechsendorf machte er mehrere Stiftungen und bestimmte am 30. Juni 1727 testamentarisch die Zinsen von 1050 Gulden Kapital zu genau beschriebenem geistlichen Dienst und Verrichtungen in der marianischen Gnadenkapelle in Großdechsendorf, einem der hochfürstlichen würzburgischen Pfarrei Hannberg zugehörigen Ort. Zur Erinnerung an ihn wurde 1960 eine Straße in Dechsendorf benannt. Die ehemalige Kapelle wurde 1973 zur selbstständigen Pfarrei "Unsere Liebe Frau" erhoben. Bereits zum 1. Juli 1972 war die Eingemeindung von Dechsendorf nach Erlangen erfolgt.