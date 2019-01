Vize-Miss-Franken: Traumberuf im Rampenlicht

Zwischen großen Lautsprechern und Mikrofonen sitzt Lisa Marie Holzmann am Klavier und lässt die ersten Noten erklingen. Im kleinen Musikzimmer ihres Elternhauses in Röttenbach hat sie das erste Duett mit ihrem Vater gesungen und trainiert auch heute noch dort ihre Stimme. "Singen macht süchtig", sagt die 21-Jährige und lacht. Sie ist auf dem Weg, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen.

"Aber es steckt viel harte Arbeit dahinter, und man weiß auch nicht, ob es dann wirklich klappt", betont Lisa Marie. Deshalb war es ihr wichtig, sich mit einer Ausbildung ein weiteres Standbein aufzubauen. Neben ihrem Beruf als zahnmedizinische Fachangestellte fokussiert sie sich an den Wochenenden auf ihre Gesangskarriere.

Zurzeit steht die Arbeit an ihrem neuen Album im Vordergrund, das zum Jahresende erscheinen soll. "Zum ersten Mal besteht das Album nur aus eigenen Liedern, die auf meine Stimme, meinen Charakter und Stil zugeschnitten sind", erklärt die Sängerin. Sie arbeitet mit Stefan Pössnicker zusammen, einem der erfolgreichsten Produzenten der deutschen Schlagerbranche, und nimmt die Lieder im Studio ihres Co-Produzenten, Mathias Roska, in Berlin auf. Die beiden Musikexperten produzieren unter anderem auch für Stars wie Andrea Berg, Beatrice Egli und Andreas Gabalier.

"Lisa Marie ist angekommen. Bessere Produzenten könnten wir uns nicht für sie wünschen", sagt Beate Holzmann. Als Mutter und Managerin hat sie die Entwicklung ihrer Tochter stets unterstützt. Sie erinnert sich gern daran, wie der Grundstein für die Zusammenarbeit mit Lisa Maries aktuellem Label gelegt wurde: "Vor zwei Jahren waren wir bei einem Schlager-Open-Air in Döckingen und sind dem Veranstalter Stefan Pössnicker begegnet. Er wollte ein Demoband von Lisa Marie, doch wir haben ihm erklärt, dass man sie am besten live hören und sehen muss." Spontan durfte sie mit zwei Liedern auftreten. "Er war sofort begeistert und hat mir noch auf der Bühne ins Mikrofon einen Plattenvertrag angeboten und steht zu seinem Wort", fügt Lisa Marie hinzu.

Mit sieben Jahren stand sie zum ersten Mal an der Seite ihres Vaters, des Schlagersängers Josef Holzmann, in Herzogenaurach auf der Bühne - mit ihrem Teddybär in der einen und dem Mikrofon in der anderen Hand. Ihr Wunsch, Sängerin zu werden, wuchs mit den Jahren.

Beim karnevalistischen Tanzen, bei Gesangsauftritten, in Musicalensembles und TV-Shows hat Lisa Marie zahlreiche Erfahrungen im Scheinwerferlicht gesammelt. "Ich war schon immer sehr lebhaft und fühle mich auf der Bühne einfach pudelwohl", fasst die Sängerin zusammen. Bei ihren Live-Auftritten genießt sie die Nähe zu den Zuhörern und schätzt den Schlager als Musik, die das Publikum mitreißen und in fröhliche Feierlaune versetzen kann.

Auf ihrer privaten Playlist mischt sich der Schlager mit anderen musikalischen Stilrichtungen. Es sind die Vielfalt und Kraft der Musik, die Lisa Marie begeistern. Melodien und Texte können ablenken, aufheitern, trösten und den eigenen Horizont erweitern. Das gleiche Lied kann die einen zum Tanzen bringen und die anderen zu Tränen rühren. "Musik kann die Menschen tief berühren und miteinander verbinden. Für mich ist sie ein Geschenk und ich liebe es, dieses an andere weiterzugeben", schwärmt Lisa Marie.

Mit Ausdauer und Herzblut verfolgt sie ihre Ziele, möchte aber nicht unter dem Druck eigener oder fremder Erwartungen stehen. "Der Beruf hat auch Schattenseiten und man muss mit Kritik rechnen. Gleichzeitig ist es traurig, wenn man beobachtet, wie der Erfolg manche Künstler stark verändert", reflektiert Lisa Marie. Sie beschreibt die Strategie, mit Höhenflügen und Hindernissen umzugehen: "Es ist wichtig, den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren und sich selbst treu zu bleiben." Ihr Fokus liegt immer auf den drei wichtigsten Fundamenten ihres Lebens: Familie, Glaube und Gesundheit. Alles andere könne sie dadurch gelassener sehen.

Das gebe ihr auch die Freiheit, immer wieder etwas Neues auszuprobieren, wie im letzten November als sie zur Vize-Miss-Franken Classic gewählt wurde. "Ich liebe Franken und Mode und habe just for fun bei der Wahl mitgemacht", erzählt Lisa Marie, die unter 200 Bewerberinnen den zweiten Platz erreichte. Mit Schärpe, Krone und gerader Körperhaltung repräsentiert sie nun ihre Heimat bei Anlässen wie dem Nürnberger Unternehmerball. Und vielleicht ergeben sich auch Gelegenheiten, das Modeln und Singen miteinander zu verbinden. Erste Gespräche mit ihrer Modelagentur gab es dazu bereits.

Ihre große Leidenschaft gehört aber ganz klar dem Gesang und ihrer persönlichen Weiterentwicklung als Künstlerin. "Ich möchte gern Lieder mit eigenen Texten und Melodien schreiben. Ich habe viele Ideen und mein Wunsch ist es, den Menschen für bestimmte Themen die Augen zu öffnen und einen Wow-Effekt zu erreichen", erläutert Lisa Marie. Sie freut sich bereits auf die nächsten Schritte ihrer musikalischen Reise.

Ausschnitte aus der Biografie

2004: Erster Auftritt an der Seite ihres Vaters

2009: Erster Fernsehauftritt bei der Krone der Volksmusik

Teilnahme am Kinder-Grandprix-der-Volksmusik

2012: Auftritt als Newcomer bei "Immer wieder sonntags",

Veröffentlichung der ersten Single

2015: Veröffentlichung des ersten Albums

2017: Spontaner Auftritt bei der "Schlagernacht in Weiß",

Plattenvertrag mit Mania Music

2018: Wahl zur Vize-Miss-Franken Classic

2019/20: Veröffentlichung des ersten Albums mit eigenen Liedern