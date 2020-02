Vermisst: Wer hat Marie K. gesehen? 93-Jährige seit Donnerstag verschwunden

Bei der Suche nach der Seniorin Marie K. bittet die Polizei Mittelfranken um Mithilfe. Die 93-Jährige wird seit Donnerstagnachmittag vermisst.

Frau K. verließ gegen 15 Uhr das Pflegeheim in der Erlanger Straße in Herzogenaurach und ist seitdem verschwunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 93-Jährige aufgrund ihres Gesundheitszustands orientierungslos ist und sich in hilfloser Lage befindet.

Die Polizeiinspektion Herzogenaurach hat umfangreiche Suchmaßnahmen nach der vermissten Seniorin eingeleitet, an denen auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und Personensuchhunde des Rettungsdienstes beteiligt sind.

Personenbeschreibung der Marie K.:

Marie K. ist circa 150 cm groß, von schlanker Figur, hat weiß-graue schulterlange Haare, ein Hämatom am rechten Auge. Sie ist bekleidet mit einer roten Jacke, schwarzer Hose und rotem Schal. Frau K. führte beim Verlassen des Pflegeheims einen Rollator mit.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Marie K. nehmen die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Rufnummer 09132 7809-0 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.

Auch in Oberfranken läuft aktuell eine Vermissten-Suche. Die 53-jährige Elvira S. befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und ist auf ärztliche Hilfe angewiesen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.