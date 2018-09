Vereint für das Karpfenland

Die Monate mir "r" haben begonnen, der Karpfen erobert wieder seinen Platz auf den regionalen Speisekarten.

"Die Portion, also ein halber Karpfen, kann diese Saison rund 30 Cent teurer werden", berichtet Walter Jakob, Vorsitzender der Teichgenossenschaft Aischgrund. Dafür sei das Fleisch von "überragend toller Qualität". Die Aufzucht der Fische habe in diesem Jahr jedoch deutlich mehr Aufwand erfordert als sonst. Problematisch seien allerdings nicht die hohen Temperaturen gewesen - "der Karpfen mag es warm und ist dabei sehr aktiv", erklärt Jakob. Die viele Bewegung führt dazu, dass die Fische einen äußerst geringen Fettanteil aufweisen, aber auch viel Sauerstoff verbrauchen. Mit den drastisch sinkenden Wasserständen wurde dieser jedoch immer knapper und die Teichwirte konnten nur zurückhaltend füttern. Bereits im August mussten aufgrund der Wasserknappheit manche Teiche notabgefischt werden, um Wasser und Tiere zusammenzulegen.

Nasser Winter war ein Glück

"Zum Glück hatten wir einen nassen Winter, so dass die Weiher im Frühjahr gut gefüllt waren", berichtet Martin Oberle vom Verein Karpfenland Aischgrund. Doch die extremer werdenden klimatischen Bedingungen stellen die rund 1200 Teichwirte vor neue Herausforderungen. "Wir müssen uns darauf einstellen und neue Wege finden", so Oberle, und informierte über mögliche Lösungsansätze wie Beschattung oder Photovoltaikanlagen, die den Strom zur Belüftung direkt neben den Weihern bereitstellen.

Neues Büro direkt am Marktplatz

Am Freitag, dem Vorabend zum großen Saisonstart, besuchten einige Karpfenfreunde und Vertreter der umliegenden Gemeinden die Mitarbeiter des neuen Gemeinschaftsbüros im Herzen Höchstadts. Im ehemaligen Spielwarengeschäft am Marktplatz, in der Oberen Brauhausgasse 1, teilen sich nun mehrere Arbeitsbereiche die frisch renovierten 139 Quadratmeter: die Ehrenamtsbörse, das Netzwerk für Sport und Gesundheit sowie der Verein Karpfenland Aischgrund. Dieser ist mit dem Stadtmarketing und der Fischereilichen Lokalen Aktionsgruppe FLAG Aischgrund vertreten und betreibt außerdem das Tourismusbüro. Die Geschäftsführerin des Vereins, Silke Krautblatter, freut sich über das Gemeinschaftsbüro und möchte "auf kurzen Wegen alle mit ins Boot nehmen." Der Standort direkt am Marktplatz sei außerdem ideal für die Einrichtung des Tourismusbüros, das nun gut sichtbar an der Seite des Rathauses liegt und mit vielfältigen Informationsmaterialien und einer Auswahl an Geschenkartikeln auf interessierte Besucher wartet. Das neue Büro soll ebenso eine Anlaufstelle für die Bürger vor Ort sein und in verschiedenen Lebensbereichen weiterhelfen.

Jeder hilft jedem

Das Helfen steht auch im Mittelpunkt der Höchstadter Ehrenamtsbörse, die es seit 2012 gibt. "Jeder Höchstadter, der Hilfe benötigt, kann sich an uns wenden und jeder, der Zeit und Lust zum Helfen hat, ebenso", fasst Leiter Klaus Neumann zusammen. Momentan engagieren sich 25 Mitarbeiter ehrenamtlich in diesem Projekt. Sie werden über Anfragen informiert, die zu ihren Interessen und Kenntnissen passen und entscheiden dann, wer welche Arbeiten übernehmen möchte und kann. "Das ist ganz individuell und reicht von Besuchs- und Begleitdiensten bis hin zur Unterstützung bei EDV-Problemen oder handwerklichen Tätigkeiten", erklärt Neumann.

Einen weiteren Teil des neuen Büros hat sich Ulrike Reinhardt vom Netzwerk für Sport und Gesundheit eingerichtet. Sie hat sich der Aufgabe verschrieben, bereits vorhandene Angebote präsenter und transparenter darzustellen sowie neue Aktionen und Kooperationen zu organisieren.

Hund als "Wohlflühl-Managerin"

Über eine kleine Treppe gelangt man zum Arbeitsplatz von Dorothea Jordan und ihren Kollgen, die für die Fischereiliche Lokale Aktionsgruppe FLAG in Kontakt mit dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds steht und Förderanträge auf den Weg bringt. Zu ihren Füßen arbeitet "Wohlfühl-Managerin" Ita. Die schlanke Hündin aus Belgrad hat im Aischgrund ein Zuhause gefunden und genießt es, einfach dabei zu sein. Sie holt sich gerne Streicheleinheiten ab und zaubert ihren Kollegen regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht.

Doch eigentlich dominiert auf tierischer Seite in den neuen Räumlichkeiten ganz klar der Karpfen. Und um den Beginn der Karpfensaison gebührend zu feiern, ging es nach der Einweihung und Segnung des Büros durch Pfarrer Gottfried Schlee ein paar Meter weiter in den Kuhstall zum gemütlichen Beisammensein. Die amtierende Karpfenkönigin Nina Hock eröffnete das reichhaltige Buffet und die ersten Karpfenfilets der Saison landeten auf den Tellern. Bei aller Diskussion rund um die positiven und negativen Aspekte des trockenen und warmen Sommers war man sich einig: Der Aischgründer Karpfen schmeckt.

Öffnungszeiten

Tourismusbüro Montag bis Freitag, 10 bis 15 Uhr, Donnerstag bis 17 Uhr

Ehrenamtsbörse Dienstag 10 bis 12 Uhr, Donnerstag 16 bis 18 Uhr; Kontakt: 09193/626156 (Anrufbeantworter vorhanden), HEB@hoechstadt.de. mei