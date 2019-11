Veitshöchheim ist das große Ziel

Zum Spektakel im Weisendorfer "Goldnen Engel" war auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eingeladen, zum Bedauern der Bayerischen Staatskanzlei musste aber kurzfristig abgesagt werden. Dafür kam mit der charmanten 23-jährigen Winzerin Carolin Meyer die 64. fränkische Weinkönigin nach Weisendorf, um beim Dreh des Bewerbungsvideos der Band "Frankonien Circus" für "Fastnacht in Franken" dabei zu sein.

Die neue Band mit Sybille Litzmann (Gesang und Programm), Miran Melansek (Akkordeon und Keyboard) Thomas Gab (Tuba und Bariton), Christian Rappl (Leitung und Schlagzeug) und Rudi Gab (Gitarre) sowie Manfred Bachmeier (Gesang, Klarinette und Saxofon) will in der Kultsendung des Bayerischen Fernsehens auftreten. Wie Rappl verriet, stehen die Chancen ziemlich gut, in Veitshöchheim auf der Bühne zu stehen. Die Pläne zur Teilnahme an der Prunksitzung des Fastnachtverbands Franken wurden erstmals im März in Fürth geschmiedet, danach wurde in Weisendorf geprobt. Da die Rückmeldungen der Organisatoren der Kultsendung positiv waren, begannen intensive Proben.

"Wir haben ein sehr abwechslungsreiches Programm und mit uns kommen Jung und Alt auf ihre Kosten", erklärte der Höchstadter Manfred Bachmeier. So bietet die Band Show-Einlagen ebenso wie Comedy und Partymusik sowie aktuelle Hits.

"Das Gesamtkonzept wird einzigartig sein", betonte Leiter Christian Rappl, denn mit Musik und Comedy sowie Kabarett will die neue "Kultband" Franken und Bayern repräsentieren. Durch gute Verbindungen zu Politik, Firmen und Promis aus Musik und Unterhaltung sowie TV will die Band "Frankonien Circus" für einiges Aufsehen sorgen und Sybille Litzmann wird zu jeder Veranstaltung das passende Programm zusammenstellen.

Die Spielfreude war den Musikern bei der Probe anzumerken. Immer wenn der Kameramann seine Position wechselte, seine Gerätschaften umstellte oder es eine Pause gab, wurde sofort eine bayerische Nummer angestimmt. Der Auftritt im "Goldnen Engel" war ein kabarettistischer Höhepunkt, unterstützt auch durch das extravagante Outfit von Sybille und Manfred.

Bewerbung bei Andy Borg

Wenn die Band den Zuschlag für Veitshöchheim bekommt, werden die Besucher und Gäste auch deftiges Fränkisches zu hören bekommen. Aber "Fastnacht in Franken" ist nicht das einzige Ziel der lustigen Truppe aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, denn parallel läuft die Bewerbung für den "Schlager-Spaß" mit Andy Borg, der im April 2020 vom SWR ausgestrahlt wird. Die Band ist zu Anfragen und Buchungen bei Manfred Bachmeier unter Telefon 0171/2287642 zu erreichen.