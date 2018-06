Vandalen zerstören Kunstwerk in Neuhaus

Die Neuhauser Hobbymalerin Irene Sänger ist am Boden zerstört. Im Jahr 2013 hatte sie mit viel Liebe das Buswartehäuschen in Neuhaus an der Hauptstraße verschönert. "Drei Tage habe ich Urlaub genommen, das Bushäuschen zwei Mal geweißelt und am dritten Tag mein Kunstwerk draufgesetzt", so die enttäuschte Künstlerin. Nun haben jedoch Unbekannte dieses gemalte Kunstwerk teilweise übersprüht. "Ich bin so traurig und stinksauer, dass man das jetzt zerstört hat. Es macht auch keinen Sinn, dieses wieder herzustellen. Den Nerv und die Zeit habe ich auch nicht mehr."