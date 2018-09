Untermembach feiert Kerwa und stellt 27 Meter langen Baum auf

Den schönsten Sonnenschein hatte Petrus extra für die Untermembacher und ihre Kerwa parat. Ein Baum mit 27 Metern zeigt deutlich, dass hier Kerwa gefeiert wird, in diesem Jahr die 34.

Festwirt Harald Pfersching konnte zum Bieranstich die 19 Kerwasburschen mit den Oberortsburschen Hans Geinzer, Benedikt Hofmann und Leo Sauermann und ihre zwölf Kerwasmadli begrüßen. "Ohne euch wäre die Kerwa nicht vorstellbar!"

Bürgermeister Horst Rehder von der Gemeinde Heßdorf hatte die Ehre, unter den kritischen Augen der Kirchweihbesucher das erste Fass anzustechen. Die Brauerei hatte auch in diesem Jahr ein echtes Holzfass bereitgestellt und Rehder brauchte für den Anstich drei kräftige Schlägen. Dann konnte das Freibier für die Kirchweihburschen in die Krüge fließen.

Am Samstagnachmittag zogen die Ortsburschen mit drei geschmückten Wagen und einem weiteren Traktor zum Baumholen in den Wald. Das Ziel war der Staatswald zwischen Untermembach und Kosbach. Peter Schickert zog mit einem Deutz den Wagen für die Kinder routiniert in den Wald und wieder zurück. Weitere Wagen nahmen die Musikkapelle und die Helfer auf.

Kinder haben ihren eigenen Baum

Im Wald war der richtige Baum schnell gefunden. Mit 27 Metern reiht er sich nahtlos in die Exemplare der vergangenen Jahre ein. Hans Geinzer fällte ihn und Franz Singer hatte die Ehre, das Schmuckstück mit seinem Fendt Dieselross, Baujahr 1958, aus dem Wald abzutransportieren. Auch für die Kinder wurde ein 14-Meter-Baum mit nach Untermembach gefahren. Diverse Umwege und ein technischer Stopp in Heßdorf führten dazu, dass gegen 16.30 Uhr das Aufstellen des Kirchweihbaumes stattfinden konnte.

Zuerst wurde der Baum der Kinder schnell in die Senkrechte gebracht. Das Loch hatten die Kinder mit großem Eifer selbst gegraben, auch beim Aufstellen und Einschaufeln waren sie voller Elan dabei.

Das größere Prachtexemplar wurde noch mit Fahnen und Bändern in den fränkischen Farben rot und weiß geschmückt. Das Kommando hatte in bewährter Weise Werner Gumbert übernommen. Mit vereinten Kräften der Kirchweihburschen und Unterstützung einiger älterer Semester wurde der Baum mit Hilfe von vier Schwalbenpaaren in die Senkrechte gebracht. Am Abend begeisterte "Innocent" das Publikum und sorgte für ein gut gefülltes Zelt