Vor den Kopf gestoßen: Mann (48) wegen Handy von Treppe verletzt - Krankenwagen alarmiert

Am Dienstagabend kam es in der Schallershofer Straße in Erlangen zu einem ungewöhnlichen Unfall. Ein 48-jähriger Mann war mit seinem Handy derart beschäftigt, dass er die Durchgangshöhe einer freistehenden Treppe unterschätzte. Dies teilte die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Mittwoch mit.

Mann zieht sich Platzwunde zu - Krankenwagen und Polizei rücken an

Der Mann stieß mit dem Kopf gegen die Treppe und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Ein Passant verständigte die Rettungskräfte. Der 48-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Ein Fremdverschulden wird von den ermittelnden Beamten ausgeschlossen.

