Uttenreuth vor 1 Stunde

Notfall

41-Jähriger erleidet Schlaganfall am Steuer - Reaktion der anderen Verkehrsteilnehmer ist unfassbar

Ein 41-Jähriger erlitt in Mittelfranken am Steuer seines Autos einen Schlaganfall. Statt ihm zu helfen, fahren die Menschen an ihm vorbei und hupen dreist.