Unfall in Heßdorf: Ein Verletzter bei Zusammenstoß

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es Samstagnacht an der Einmündung zum Gewerbepark in Heßdorf.

Wie die Polizei Herzogenaurach berichtet, wollte ein 49-Jähriger mit seinem Auto vom Gewerbepark nach links auf die Staatsstraße Richtung Autobahn abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, ebenfalls 49-Jährigen, der mit seinem Auto auf der vorfahrtsberechtigten Staatsstraße Richtung Dechsendorf unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß.

Unfall im Gewerbepark Heßdorf: Erheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen

Dabei erlitt der Unfallverursacher ein Schleudertrauma und musste zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand so erheblicher Sachschaden an den jeweiligen Fahrzeugfronten. Beide Autos wurden abgeschleppt.