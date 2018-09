Unfall auf der A3 bei Erlangen: Im Stau krachte es noch zweimal

Am Samstag, 15.09.2018, ereignete sich gegen 10.35 Uhr ein Auffahrunfall auf der A3, Fahrtrichtung Würzburg, zwischen den Anschlussstellen Erlangen-West und Höchstadt-Ost. Das berichtet die Polizei Erlangen. Ein Mazda-Fahrer befuhr die linke von zwei Fahrspuren und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Skoda-Fahrer übersah den bremsenden Vordermann und fuhr auf. Der Anstoß war so heftig, dass beim Skoda die Airbags auslösten. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Mazda erlitt einen Heckschaden, konnte aber weiterfahren.

Zweiter Unfall wenige Meter hinter dem ersten

Durch diesen Unfall bildete sich rasch ein Rückstau, weshalb es kurze Zeit später, nur wenige Meter hinter dem ersten Unfall, zu einem weiteren Auffahrunfall kam. Der Fahrer eines Kleintransportes fuhr auf der linken Spur aus Unachtsamkeit seinem Vordermann auf. An beiden Fahrzeugen entstand in diesem Fall aber nur leichter Sachschaden.

Dritter Unfall am Stauende

Der dritte Auffahrunfall in diesem Stau ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Erlangen-West, wenige Kilometer hinter dem ersten Unfall. Wiederum auf der linken Spur bremste ein Ford-Fahrer seinen Pkw am Stauende ab. Der nachfolgende Fahrer eines Peugeot bemerkte das Stauende zu spät und fuhr dem Ford von hinten auf. In Begleitung der Polizei konnten die Unfallbeteiligten die Autobahn an der Anschlussstelle Erlangen-West verlassen, bevor der Peugeot des Unfallverursachers aufgrund seiner Beschädigungen abgeschleppt werden musste.