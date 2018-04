Tödlicher Sonntagsausflug in Mittelfranken: Motorrad-Tour endet mit Frontalzusammenstoß

Bei Heßdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt hat sich am Sonntag gegen 13 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Erlangen kollidierte am Sonntag auf der Staatsstraße 2259 von Heßdorf kommend in Richtung Großenseebach mit einem entgegenkommenden Pkw.



Die alarmierten Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Trotz eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen verstarb der 37-Jährige noch an der Unfallstelle.



Polizei: Frontalcrash beim Überholen



Laut erstem Erkenntnisstand der Polizeiinspektion Herzogenaurach überholte er auf der Strecke einen Pkw und stieß dabei aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen.



Die 29-jährige Fahrerin des Audi erlitt eine leichte Handverletzung. Die Beamten der Polizeiinspektion Herzogenaurach übernahmen die Unfallaufnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt.



Staatsstraße 2259 bei Heßdorf und Großenseebach gesperrt



Die Staatsstraße 2259 war im Bereich der Ortschaften Heßdorf und Großenseebach bis ca. 16:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Kräfte des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehren Heßdorf und Großenseebach waren ebenfalls im Einsatz und führten unter anderem Verkehrsmaßnahmen durch.



Unbestätigten Angaben zufolge wurden im Gepäck des Bikers mehrere volle Kindertrinkflaschen gefunden. Die Befürchtung, der Unfall habe weitere Opfer gefordert, bestätigte sich nach intensiver Suche im Umfeld der Unfallstelle jedoch nicht.



Es handelt sich um den zweiten tödlichen Motorradunfall in Franken an diesem Wochenende. Bereits am Samstag starb ein Motorradfahrer am Kreuz Nürnberg Süd, als er beim Wechsel von der A6 auf die A73 die Kontrolle über sein Motorrad verlor und in die Leitplanke krachte. Zudem ereigneten sich zahlreiche weitere Verkehrsunfälle mit beteiligten Motorradfahrern.