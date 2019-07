Heßdorf vor 41 Minuten

Tragödie

Tödlicher Radunfall in Franken: Mann stürzt in Fluss und stirbt wenig später

Ein Radfahrer ist nach einem Unfall in der Gemeinde Heßdorf gestorben. Fußgänger hatten den bewusstlosen Mann in der Nacht auf Sonntag in der Lindach gefunden. Ein Notarzt rückte an, konnte aber nur noch den Tod des Fahrradfahrers feststellen.