Schwerer Fahrradunfall in Franken: Am Dienstag (13. August 2019) hat sich in Vestenbergsgreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein schwerer Radunfall ereignet. Dabei verletzte sich ein Rennradfahrer schwer. Der 26-Jährige übersah ein am Fahrbahnrand mit Warnblink abgestelltes Auto und krachte ungebremst hinein.

Dabei stürzte er in den offenen Kofferraum. Der 26-Jährige wurde schwer am Kopf und an der Wirbelsäule verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus nach Neustadt an der Aisch. In der Fränkischen Schweiz ist vor wenigen Tagen ebenfalls ein Fahrradfahrer verunglückt: Der 28-jährige Mountainbike-Fahrer verletzte sich dabei schwer.