Schwerer Unfall bei Mühlhausen: Audi-Fahrer schleudert in Lkw

Audi-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer: Am Montagmorgen, 20. Januar 2020, ist auf der Kreisstraße ERH34 ein Audi in den Gegenverkehr geschleudert. Dort kollidierte er mit einem Lkw, der Fahrer des Audis wurde schwer verletzt. So bestätigte es das Polizeipräsidium Mittelfranken gegenüber inFranken.de.

Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien, mit einem Hubschrauber wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Strecke zwischen Reichmannsdorf und Mühlhausen gesperrt

Aktuell (Stand 10:45 Uhr) ist die Strecke noch voll gesperrt.

