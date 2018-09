A73 bei Möhrendorf: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Schwangere (33) unter den Verletzten

Kurz hinter dem mittelfränkischen Möhrendorf hat es laut Polizei am Freitagabend gegen 20.25 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg heftig gekracht. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten ein Lastwagen und zwei Autos auf der A73. Zwei Fahrzeugführer mussten mit Verletzungen in Kliniken eingeliefert werden.

Kollision beim Einscheren zwischen Mercedes und Lkw

Wie die Verkehrspolizei Erlangen mitteilt, wollte ein 55-jähriger Autofahrer an der Anschlussstelle Möhrendorf auf die A73 in Richtung Nürnberg auffahren. Dazu beschleunigte der 55-Jährige stark und wechselte auf die Hauptfahrbahn. Beim Einscheren kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem Sattelzug, der von einem 35-Jährigen gelenkt wurde.

Weitere Bilder von der Unfallstelle auf der A73 bei Möhrendorf

Der Mercedes des 55-Jährigen schleuderte über die gesamte Fahrbahn und prallte mit großer Wucht in die Mittelschutzplanke. Anschließend rutschte er zurück und touchierte erneut den Sattelzug.

Zeitgleich fuhr eine 33-jährige hochschwangere Frau mit ihrem VW Polo auf der rechten Spur. Sie hatte keine Chance, dem schleudernden Mercedes auszuweichen und prallte massiv gegen diesen. Alle beteiligten Fahrzeuge blieben teils vollkommen beschädigt auf der Fahrbahn stehen.

Nach schwerem Crash: Feuer im Motorraum

Zudem kam es im Motorraum des VW noch zu einem Brand, der aber durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte schnell eingedämmt werden konnte. Der 55-Jährige und die hochschwangere Polofahrerin kamen mit Rettungsfahrzeugen in die Erlanger Kliniken. Dort wurden erfreulicherweise nur Verletzungen leichterer Art diagnostiziert. Das ungeborene Kind blieb zum Glück ohne jegliche Blessuren.

Laut Polizei kam es zu einer etwa einstündigen Totalsperre am Freitagabend auf der A73 in Richtung Nürnberg. Den Schaden schätzt die Verkehrspolizei Erlangen auf mindestens 30.000 Euro.