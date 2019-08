Schwerer Arbeitsunfall in Adelsdorf: Azubi mit tiefer Fleischwunde durch Motorsense - erheblicher Blutverlust

In der Folge eines Betriebsunfalls in Adelsdorf in Mittelfranken ist ein Auszubildender erheblich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, zog sich der junge Mann eine tiefe Fleischwunde zu.

Der Azubi im ersten Ausbildungsjahr wurde am Freitag von seinem Ausbilder dazu angewiesen mit mit einer Motorsense die Sträucher im Innenhof des Betriebes zu mähen. Dabei trug der Azubi keine Schutzkleidung. Als das Mähwerkzeug, ein sogenannter Dreizahn, gegen das Betonpflaster schlug und brach, schleuderte das Messer durch die Rotationsbewegung gegen den Oberschenkel des jungen Mannes und verursachte eine tiefe Fleischwunde.

Azubi verliert viel Blut und kommt ins Krankenhaus

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei legten sofort einen Druckverband an. Das kurz darauf eintreffenden Rettungsteam übernahm die weiteren Maßnahmen. Nach erheblichem Blutverlust wurde der Azubi in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Einschätzungen dürfte der Jugendliche keine bleibenden Schäden davon tragen, wie die Polizei weiter berichtet.

Der Ausbilder des jungen Mannes muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Als Betriebsleiter hätte der den Auszubildenden darauf hinweisen müssen, Schutzkleidung zu tragen. Nach polizeilichen Ermittlungen trug der Verletzte lediglich Sicherheitsschuhe. Schutzbekleidung, wie sie bei Motorsägenarbeiten vorgesehen sind, hatte der Jugendliche nicht getragen.

