Tragischer Unfall bei Musikfestival Open Beatz: Wie die Polizei mitteilt, ist es am Samstagabend (20. Juli 2019) beim Open Beatz Festival in Herzogenaurach zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 31-Jähriger stürzte aus einem dem Riesenrad in die Tiefe.

Wie die Polizei am Sonntag um kurz nach 11 Uhr mitteilte, war der Mann in der Nacht auf Sonntag an seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache, durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen, dauern an.

Dramatische Szenen bei Musikfestival: Mann stürzt aus Riesenrad in die Tiefe

Gegen 18.10 Uhr befand sich der Mann in dem Riesenrad auf dem Veranstaltungsgelände in der Puschendorfer Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Mann aus dem Fahrgeschäft in die Tiefe und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der 31-Jährige wurde notärztlich behandelt und in eine Klinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen ist mit den Ermittlungen zur Unfallursache betraut.

Auch in Unterfranken ist es bei einem Volksfest zu einem Vorfall bei einer Überkopfschaukel gekommen.