Autofahrer bedanken sich nach Unfall bei Einsatzkräften. Feuerwehrmann lobt Verkehrsteilnehmer: Obwohl es nach dem schweren Unfall mit einem Linienbus in Uttenreuth am Montag (9. Dezember 2019) zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam, gab es vonseiten der leidtragenden Autofahrer keinerlei Kritik oder Missgunst deswegen. Im Gegenteil: Laut Einsatzleiter der zuständigen Feuerwehr haben sich viele Verkehrsteilnehmer sogar bei den Rettungskräften für deren Arbeit bedankt.

Am Montagabend hatte sich auf der Gräfenberger Straße in Uttenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Der Fahrgast eines Linienbusses wurde hierbei schwer verletzt.