Münchaurach vor 57 Minuten

Arbeitsunfall

Münchaurach: Mann gerät in Sägeblatte einer Kreissäge und wird schwer verletzt

In der Folge eines Arbeitsunfalls in Münchaurach im Landkreis Erlangen-Höchstadt zog sich ein 59-Jähriger schwere Verletzungen zu. Der Mann geriet in das Sägeblatt einer Kreissäge.