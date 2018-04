Mittelfranken: Motocross-Fahrer fliegt 15 Meter durch die Luft - und hat Glück

Der Unfall geschah laut mittelfränkischer Polizei am Samstag auf dem Motocross-Gelände bei Mühlhausen .Der 33 Jahre alte Mann ist eigentlich ein erfahrener Straßenfahrer, war aber an dem Tag das erste Mal auf einer Geländestrecke unterwegs.In einer Gefälle- und Steigung-Kombination mit anschließender Steilkurve verlor er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über die Maschine und flog etwa 15 Meter durch die Luft.Zunächst wurden schwerere Verletzungen vermutet, so dass neben dem Rettungsdienst und Notarzt auch noch ein Rettungshubschrauber angefordert wurde.Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Der Mann hatte sich "nur" den linken Oberarm gebrochen. Angesichts des heftigen Sturzes kann der Biker nach Einschätzung der Polizei von Glück reden, dass nicht mehr passiert ist.