Mittelfranken: Autos kollidieren - mehrere Verletzte

Ein VW Golf-Fahrer aus Niederlindach fuhr mit seinem Fahrzeug von Hannberg kommend in Richtung Heßdorf. Kurz vor der Abzweigung nach links in die Schulstraße hielt vor dem Golf-Fahrer ein weiterer Golf verkehrsbedingt an. Deswegen bremste der Fahrer aus Niederlindach seinen VW bis zum Stillstand ab.

Eine dahinter fahrende Pkw-Fahrerin aus Hannberg erkannte die Situation zu spät. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug, Suzuki, in das Heck des vor ihr haltenden VW Golf.

Der Aufprall war so heftig, dass der Suzuki der Frau nach rechts in den angrenzenden Acker geschoben wurde. Am VW Golf wurde das komplette Heck beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall Totalschaden.

Sämtliche Beteiligte wurden mit Verletzungen in die Chirurgie nach Erlangen verbracht.