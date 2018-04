Mittelfranken: Autofahrer übersieht Radfahrer beim Überholen - 17-Jähriger schwer verletzt

Am Freitagmorgen hat sich ein schwerer Unfall im Kreis Erlangen-Höchstadt zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer ereignet. In der Folge wurde der 17-jährige Radfahrer schwer verletzt.Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Autofahrer gegen 5.45 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Mühlhausen und Schirnsdorf ein vor ihm fahrendes Auto überholen. Dabei übersah der 26-jährige Fahrer allerdings einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der 26-Jährige erfasst den Radfahrer - wodurch dieser von seinem Rad geschleudert wurde.Mit dem Verdacht auf mehrere Knochenbrüche wurde der 17-jährige Radfahrer schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.