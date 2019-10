Ein 24-jähriger Autofahrer hatte es am Freitag, 25. Oktober 2019, gegen 18.35 Uhr eilig. Auf der B505 zwischen der Auffahrt zur A3 und der Anschlussstelle nach Limbach fuhr vor ihm ein Lkw. Obwohl auf der Strecke ein Überholverbot gilt und eine durchgezogene Linie sichtbar ist, setzte der 24-jährige Autofahrer zum Überholmanöver an, wie die Polizei mitteilte.

Folgenschwere Kettenreaktion