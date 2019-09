Heßdorf: Fußgängerin von Auto erfasst - Frau stirbt im Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilt, ist eine 93-jährige Fußgängerin in Heßdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt verunglückt: Am Morgen gegen 8 Uhr erfasst eine Autofahrerin die Frau, als diese die Membacher Straße überquerte. Die Fahrerin wollte gerade vom Schleifweg kommend nach rechts in die Membacher Straße abbiegen.

Der Wagen erfasste die 93-Jährige. Diese stürzte mit dem Kopf auf den Asphalt und zog sich hierbei schwerste Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in die Universitätsklinik Erlangen eingeliefert und starb dort am Mittwoch.