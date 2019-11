Arbeitsunfall in Mittelfranken: Am Samstagmittag (2. November 2019) ist ein 49-Jähriger in Herzogenaurach (Kreis Erlangen-Höchstadt) mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann arbeitete bei einer Hausrenovierung an einer Fassade. Informationen der örtlichen Polizei zufolge, war er zwar durch einen Klettergurt gesichert. Diese Vorrichtung brach allerdings aus der Wand und er stürzte zwei bis drei Meter in die Tiefe.

Herzogenaurach: Mann schwer verletzt

Er verletzte sich schwer am Rücken und der Hüfte. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den 49-Jährigen nach Erlangen ins Krankenhaus.