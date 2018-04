Kreis Erlangen: Autofahrer übersieht Motorrad - 16-Jähriger verletzt

Am Donnerstagabend wollte ein 35-Jähriger aus Eckental in Heroldsberg verbotenerweise von der B 2 von Nürnberg kommend nach links auf die Straße zum Großgeschaidter Friedhof abbiegen.



Dabei übersah er einen 16-jährigen Leichtkraftradfahrer, der in gleicher Richtung fuhr und die Kolonne gerade überholte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kraftradfahrer stürzte und wurde in die Wiese geschleudert. Dabei zog er sich derartige Verletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus erforderten.



An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 10 000 Euro.