Gefühlschaos bei "Bauer sucht Frau": Nun schickt Michael auch die zweite Frau nach Hause

Bauer Michael aus Erlangen-Höchstadt fiel der Abschied von Kandidatin Carina (30) sichtlich schwer. Dennoch entschied sich der 30-Jährige für Hofdame Conny (27) und beschloss mit ihr weiter auf dem Hof zu bleiben. Doch schon nach kürzester Zeit scheint es so, als wäre der Landwirt nicht mehr ganz zufrieden mit seiner Entscheidung. Schon in der letzten Folge ist Bauer Michael durch sein ständiges Hin und Her negativ aufgefallen und erntete ordentlich Kritik.

Bauer sucht Frau: Landwirt Michael bereut seine Entscheidung

Nach Carinas Abgang ging es Michael nicht nur körperlich aufgrund einer Erkältung schlecht, sondern auch seelisch hatte der Landwirt einigen Ballast zu tragen. Schließlich musste sich der 30-Jährige eingestehen, dass er nicht aufhören kann an das Opfer seiner jüngsten Entscheidung zu denken.

Michael beschloss sich ein Herz zu fassen und Hofdame Conny die gesamte Wahrheit zu gestehen: "Es war sehr emotional gestern. Du hast es wahrscheinlich gemerkt: Ich hab auch ein wenig an Carina noch gedacht." Auf die Frage, ob er vielleicht die falsche Entscheidung getroffen habe, antwortete Michael, dass er sich zum Zeitpunkt der Entscheidung noch unsicher gewesen sei.

Bauer Michael schickt Conny vom Hof

Und dann kam das, womit niemand rechnen konnte: Bauer Michael schickte nun auch noch die zweite Hofdame nach Hause. Grund sei seine immer noch bestehende Liebe zu Carina. Außerdem begründete er seine Entscheidung mit dem Satz "Wenn man nicht liebt, dann bringt das auch nichts." Für Conny war diese Aussage ein Schlag ins Gesicht. Sichtlich geknickt, verlies die verliebte 27-Jährige den Hof mit den Worten: "Bleib wie du bist, ich hab dich in mein Herz geschlossen, ganz tief."