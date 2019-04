Mittelfranken: Schwerer Verkehrsunfall - Auto prallt nach Unfall gegen eine Wand

In Forth hat es auf der B2 am 23. April 2019 gegen 11:25 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei hat sich ein Mann nach Aussagen der Polizei so verletzt, dass ein Aufenthalt in der Klinik notwendig wurde. Eine weitere Unfallbeteiligte zog sich durch den Unfall mittelschwere Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 30.000 Euro.

Forth: Unfallursache noch unklar

Ein 55-Jähriger geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte er das Auto einer 27-Jährigen. Durch den Aufprall war der Kleintransporter des Mannes nicht mehr lenkbar, weshalb es unkontrolliert weiter fuhr.

Dadurch prallte sein Kleintransporter zunächst gegen eine Bordsteinkante. Durch den Aufprall wurde der Wagen umgelenkt, und rammte eine Hausecke. Dabei klemmte sich der Fahrer in der Kabine ein. Der Mann wurde von einem Ersthelfer und der Feuerwehr bis zum Eintreffen der Notärzte im Hubschrauber und Rettungswagen medizinisch Erstversorgt. Zwei Notärzte stabilisierten schließlich den Gesundheitszustand des Verletzten. Laut der Polizei nahm dies einige Zeit in Anspruch. Anschließend wurde er bewusstlos zur Behandlung in die Uni-Klinik in Erlangen gebracht.

Beide Unfallbeteiligte in Klinik eingeliefert

Die 27-jährige Unfallbeteiligte musste ebenfalls stationär behandelt werden. Aktuell geht die Polizei bei ihr von mittelschweren Verletzungen aus. Für die Unfallaufnahme richtete Polizei und Feuerwehr eine Umleitung ein. Seit 15 Uhr ist die Umleitung wieder aufgehoben.

