In Forth hat es auf der B2 am Dienstag, 23. April 2019 gegen 11:25 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim geriet aus bislang unbekannter Ursache im Eckentaler Ortsteil Forth innerorts mit dem Fahrzeug seines Arbeitgebers auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte er mit dem Pkw einer in Gegenfahrtrichtung befindlichen 27-jährigen Frau, die ebenfalls aus dem Landkreis Forchheim stammt.

Forth: Unfallursache noch unklar

Durch den Aufprall war der Kleintransporter des Mannes nicht mehr lenkbar, weshalb es unkontrolliert weiter fuhr. Dadurch prallte sein Kleintransporter zunächst gegen eine Bordsteinkante. Durch den Aufprall wurde der Wagen umgelenkt, und rammte eine Hausecke.

Dabei klemmte sich der Fahrer in der Kabine ein. Der Mann wurde von einem Ersthelfer und der Feuerwehr bis zum Eintreffen der Notärzte im Hubschrauber und Rettungswagen medizinisch Erstversorgt. Er musste wiederbelebt werden.

Zwei Notärzte stabilisierten schließlich den Gesundheitszustand des Verletzten. Laut der Polizei nahm dies einige Zeit in Anspruch. Anschließend wurde er bewusstlos zur Behandlung in die Uni-Klinik in Erlangen gebracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb der Mann am 26. April im Krankenhaus.

Beide Unfallbeteiligte in Klinik eingeliefert

Die 27-jährige Unfallbeteiligte musste ebenfalls stationär behandelt werden. Aktuell geht die Polizei bei ihr von mittelschweren Verletzungen aus.

An den beiden Pkw entstanden jeweils Schäden in Höhe von etwa 15.000 €. Der Schaden am Haus wird auf 10.000 € geschätzt. Die Feuerwehren Eschenau und Forth waren zur Bergung/Erstversorgung sowie für Verkehrsmaßnahmen mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort.

Nach Unfallaufnahme und Bestandsaufnahme durch einen bestellten Sachverständigen konnte die bis dahin vollgesperrte B2 für den Verkehr um 15:00 Uhr wieder freigegeben werden.

Lesen Sie auch auf inFranken.de:Versuchtes Tötungsdelikt in Oberfranken: Polizei sucht Zeugen