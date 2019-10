Schwerer Radunfall: Am Montagmittag (28. Oktober 2019) ist ein Fahrradfahrer im mittelfränkischen Erlangen verunglückt. Ersten Informationen der örtlichen Polizei zufolge, wurde der Radfahrer dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann schwebt aktuell in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de sagte. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Unfall in Erlangen: Radler rast bei Rot über Kreuzung

Der Unfall ist auf der Kreuzung der Werner-von-Siemens-Straße und der Nürnberger Straße passiert. Laut Angaben der Polizei ist der Radfahrer gegen 14.40 Uhr bei roter Ampel über die Kreuzung gefahren und wurde von einem Auto erfasst. Ein Gutachter ist aktuell vor Ort und unterstützt die Polizei bei der Aufnahme des Unfalls. Der Unfall hat sich auf einer Kreuzung in Erlangen ereignet. Foto: Merzbach/News5 NEWS5 / Merzbach (NEWS5)

Die Kreuzung wurde gesperrt: Die Sperrung wird noch mindestens bis 17 Uhr andauern. Aufgrund des Feierabendverkehrs kann es in diesem Bereich zu Stau kommen. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

