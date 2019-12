Erlangen: Lkw-Fahrer wendet in Innenstadt und überrollt Fußgängerin

Am Dienstagmorgen (4. Dezember 2019) versuchte ein Lkw-Fahrer auf dem Damaschkeplatz in Erlangen zu wenden. Dabei überrollte er eine Fußgängerin und verletzte sie schwer.

Lkw wendet in Innenstadt: 62-Jährige übersehen

Die 62-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Siedlerweg von der Innenstadt kommend in westlicher Richtung unterwegs, als sie an der Einmündung zur Damaschkestraße sah, wie ein Lastwagen mit Hänger auf dem Platz wendete. Die Frau stieg von ihrem Fahrrad und wollte an dem Lkw vorbeischieben.