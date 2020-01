Erlangen: Bus fährt Fahrgast "vor der Nase weg" - Mann flippt aus und tritt auf Bus ein

Mann rastet aus, weil ihm der Bus "vor der Nase" weggefahren war: Bereits am Freitagmorgen (17. Januar 2020) gegen 8.15 Uhr wurde in der Güterbahnhofstraße an der Haltestelle Arcaden ein Linienbus beschädigt. Darüber berichtet die zuständige Inspektion der Polizei Erlangen-Stadt am Montag.

Erlangen: Mann beschädigt Bus, weil der ihm vor der Nase wegfährt

Ein bislang unbekannter Mann trat aus Wut gegen die bereits geschlossene Türe eines wegfahrenden Busses. Dem Mann fuhr der Bus sprichwörtlich vor der Nase davon. Betroffen war ein Bus der Linie 205 mit der Route Erlangen - Adelsdorf.