Unachtsamkeit beim Überholen - Autofahrerin verursacht Motorradunfall: Am Donnerstagabend (28. November 2019) kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Haundorf (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) und dem Herzogenauracher Ortsteil Beutelsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Das berichtet die Polizei Herzogenaurach.

Auf der A3 in Mittelfranken herrschte am Freitagvormittag Chaos. Mehrere Unfälle ereigneten sich - ein Autofahrer wurde ins Krankenhaus geflogen.

Beim Ausscheren Motorrad übersehen: Autofahrerin verursacht schweren Unfall

Eine 36-jährige Autofahrerin war gegen 17.30 Uhr in ihrem BMW in Richtung Beutelsdorf unterwegs, als sie ein vor ihr fahrendes Fahrzeug überholten wollte. Beim Ausscheren übersah sie jedoch ein von hinten kommendes Motorrad, mit dem ein 22-Jähriger bereits im Begriff war, die Kolonne zu überholen.

Die BMW-Fahrerin touchierte das Motorrad, so dass der junge Mann über die Fahrbahn schlitterte und schwer verletzt in einem angrenzenden Acker liegen blieb. Nachdem der Yamaha-Fahrer noch vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt wurde, kam er in ein umliegendes Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.