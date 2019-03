Schwerer Unfall auf der B2 bei Heroldsberg:

Auf der B2 bei Heroldsberg ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

Ein 25-Jähriger raste gegen einen Baum. Dabei schleuderte es den Motorblock des Autos auf die Bundesstraße.

Der betrunkene Mann besaß keinen Führerschein und bestellte sich ein Taxi zur Unfallstelle, mit dem er nach Heroldsberg fuhr.

Die Polizei suchte den Mann (25) und konnte ihn kurze Zeit später finden.

In den Morgenstunden des Mittwochs (6. März 2019) ist es auf der Bundesstraße 2 auf Höhe Heroldsberg Süd zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Der 25-jährige Autofahrer war gegen 01:30 Uhr auf der B2 in Richtung Heroldsberg unterwegs. Laut Timo Bachhiels, Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort, wurde der Wagen durch die Wucht des Aufpralls schwer beschädigt: Dabei wurde der Motorblock des Autos heraus gerissen. Dieser schleuderte anschließend auf die Fahrbahn der B2. Laut örtlicher Polizei entstand ein Totalschaden am Wagen. Der Autofahrer wurde Angaben der Polizei nach nicht verletzt.

B2 bei Heroldsberg: Mann ruft sich betrunken Taxi

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Beamten der Polizei Erlangen-Land am Unfallort eintrafen, konnte der Fahrer des Wagens zunächst nicht gefunden werden. Die Polizei startete umgehend eine Suchaktion nach dem 25-Jährigen aus Ingolstadt. Der Mann wurde kurze Zeit später in Heroldsberg durch eine Streife der Beamten aufgegriffen. Er hatte sich ein Taxi zum Unfallort bestellt und fuhr damit nach Heroldsberg.

Informationen der Polizei zu folge, kam es im Taxi zu Diskussionen zwischen dem 25-Jährigen und dem Taxifahrer, ob der Unfall der Polizei gemeldet werden sollte. Da der Taxifahrer zur Unfallstelle zurückfahren wollte, stieg der Mann aus.

Der 25-Jährige hatte laut Polizei keinen Führerschein und war erheblich betrunken: Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Promillewert von 1,68. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt.

