Unfall mit Traktor - Auto rauscht in Bulldog mit Grubber: Am späten Montagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit beträchtlichen Sachschaden auf der Staatsstraße zwischen Wachenroth und Mühlhausen. Darüber berichtet die zuständige Polizeidienststelle aus Höchstadt.

Der 26-jährige betroffene Traktorfahrer, der an seinem Großtraktor einen Grubber angehängt hatte, befuhr nach ersten polizeilichen Unfallermittlungen die Kreisstraße von Reichmannsdorf kommend in Richtung Simmersdorf.

Traktor fährt auf Kreuzung - Auto kracht in Gespann

An der Kreuzung zur Staatsstraße hielt er auf Grund des Stopp-Schildes zunächst an der Haltlinie an, fuhr jedoch dann unvermittelt in die Kreuzung ein. Zeitgleich näherte sich aus Richtung Wachenroth ein 59-jährige Mann mit seinem Auto. Laut dessen Aussagen erkannte er den Traktor rechtzeitig, rechnete jedoch nicht damit, dass dieser dann unvermittelt die Kreuzung überqueren würde.