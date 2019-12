Verkehrschaos nach Unfall auf A73: Auf einen Auffahrunfall auf der A73 folgte am Mittwochnachmittag (4.12.2019) ein Verkehrschaos auf der Autobahn. Das berichtet die Polizei.

Erster Auffahrunfall auf A73: Linke Spur noch befahrbar

Zwischen der Auffahrt Erlangen-Bruck und dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen musste der Fahrer eines Sattelzugs plötzlich abbremsen und ein Lkw hinter ihm fuhr ihm auf. Die rechte Spur der Autobahn war danach nicht mehr befahrbar, auf der linken Spur konnten zumindest Autos vorbeifahren. Es bildete sich ein erster Stau.