A73: Fahrer sucht sein Handy im Fußraum und setzt Auto gegen die Leitplanke

Der Mann war laut Polizeibericht in Richtung Nürnberg unterwegs, als das Handy aus der Halterung und in den Beifahrerfußraum fiel. Beim Versuch, es während der Fahrt wieder aufzuheben, kam das Fahrzeug ins Schleudern und prallte an der Ausfahrt Baiersdorf-Nord in die Außenschutzplanke.

Zusätzlich kam laut Polizei noch hinzu, dass bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt wurde. Ein erster Test ergab 0,32 Promille, so dass auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Absicherung und Säuberung der Unfallstelle war die Feuerwehr Baiersdorf mit eingesetzt.