Update, 9.45 Uhr: A73 nach Unfall wieder frei befahrbar

Nach dem Unfall auf der A73 am frühen Freitagmorgen ist der Frankenschnellweg mittlerweile wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar, wie die Polizei mitteilt.

Ursache des Unfalls kurz nach der Ausfahrt Erlangen-Eltersdorf war offenbar der erhöhte Alkoholkonsum eines 23-jährigen Autofahrers. Der junge Mann aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt war um 3.45 Uhr mit seinem Wagen auf der A73 in Richtung Bamberg unterwegs. Am Beginn der Baustelle am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen kam er in der Fahrbahnverschwenkung ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses drehte sich, flog über die provisorische Mittelschutzplanke auf die Gegenfahrbahn und kam dort zum Stehen.

Am Fahrzeug wurden Ölwanne und Kraftstofftank beschädigt, so dass sich die Betriebsstoffe über die Fahrbahn verteilten. Die Mittelschutzplanke wurde erheblich beschädigt und muss ausgetauscht werden. Andere Verkehrsteilnehmer waren am Unfall nicht beteiligt.

Bis das Unfallfahrzeug abgeschleppt wurde und die Fahrbahn gereinigt war, musste der Frankenschnellweg in Richtung Nürnberg komplett gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Behinderungen im beginnenden Berufsverkehr. Auch die beschädigte Mittelschutzplanke muss ausgetauscht werden. Dies erfolgt aber erst zu einer verkehrsärmeren Zeit, so dass der Verkehr in beiden Richtungen zurzeit wieder normal fließt.

Beim Unfallverursacher wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,2 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sofort sichergestellt. An seinem älteren Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Erstmeldung: Vollsperrung auf A73 Richtung Nürnberg

Nach einem Unfall zwischen dem Kreuz Fürth/Erlangen (83) und Erlangen-Eltersdorf (35) ist der Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Nürnberg derzeit gesperrt. Dort hat es am frühen Freitagmorgen (18. Oktober 2019) einen Unfall gegeben.

Fahrer werden gebeten, eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden. Als Umleitung wird die U60 empfohlen.

Ab Baiersdorf-Nord gibt es auf der A73 derzeit etwa acht Kilometer Stau.