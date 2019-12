Am Montag (09.12.2019) gegen 03.33 Uhr wurde der Einsatzzentrale Mittelfranken der Brand eines Sattelzuges auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Höchstadt/Nord und Schlüsselfeld mitgeteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der 58-jährige Fahrer eines mit Autoteilen beladenen Sattelzuges aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Außenschutzplanke. Dabei bemerkte der Fahrer starken Funkenflug am Heck des Sattelzuges, kam zwischen der rechten und linken Spur zum Stehen und begab sich in Sicherheit.