A3: Sperrung nach Lkw-Brand - Kleintransporterfahrer rast in Stauende und stirbt

Sattelzug mit Autoteilen brennt aus

Kurz darauf geriet der Auflieger in Vollbrand. Ein nachfolgender 64-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wich, um nicht aufzufahren, nach links aus und prallte gegen die Mittelschutzplanke.

Beide Beteiligten blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht eingeschätzt werden.

Chaos am Morgen: A3 längere Zeit voll gesperrt

Die Lösch- und Reinigungsarbeiten dauern noch an. Dafür wurde die A3 in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird kurz vor der Unfallstelle ausgeleitet. Nach deren Abschluss kann die Fahrbahn in Richtung Regensburg wieder frei gegeben werden. Die Sperre in Richtung Würzburg wird bis zur Bergung des Sattelzuges aufrechterhalten.

Bisweilen bildeten sich in der Nacht Staus bis zu 10 Kilometern Länge. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.