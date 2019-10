A3: Frau bei Lkw-Unfall schwer verletzt - Katze flieht aus Unfallauto

Dramatischer Unfall auf der A3: Beim Wechsel vom linken auf den mittleren Fahrstreifen übersah eine 36-jährige Frau am Dienstag auf der A3 einen Sattelzug am Stauende. Der Unfall geschah um 09:25 Uhr im Baustellenbereich zwischen Erlangen-Tennenlohe und dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen und führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Suzuki der Unfallverursacherin wurde mit der gesamten Motorhaube unter den Auflieger des Sattelzuges geschoben. Die Fahrerin kam mit schweren Verletzungen stationär in eine Klinik. Katze verschwunden In ihrem Fahrzeug waren noch zwei Katzen. Eine Katze flüchtete, da sich die Tür des Käfigs öffnete, und wird immer noch vermisst. Die zweite Katze wurde von der Streifenbesatzung nach erfolgter Unfallaufnahme in das Tierheim Erlangen gebracht.