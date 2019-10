In der Nacht auf Montag kam es auf der A3 zwischen Erlangen West und der Raststätte Aurach-Süd zu einem Wildunfall: Der Fahrer eines VW Busses kollidierte mit einer Gruppe von Wildschweinen, die plötzlich auf der Fahrbahn auftauchte.

Fahrer kam mit dem Schrecken davon

Wie die Polizei mitteilte, konnte der aus Nürnberg stammende Mann nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Wildschweinrotte. Dabei kamen sieben Wildschweine ums Leben. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, nur sein Auto wurde stark beschädigt.

In der Herbstzeit ist die Gefahr von Wildunfällen am größten, da die Tiere in der Regel in größeren Gruppen unterwegs sind, so ein Sprecher der Polizei.