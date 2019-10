Erlangen 11.10.2019

Fahrerflucht

A3: Autofahrer rast in Leitplanke, wechselt Fahrzeug und flüchtet

Auf der A3 ist es in der Nacht zu einem ungewöhnlichen Vorfall gekommen: Ein Autofahrer raste mit seinem Mercedes AMG in die Leitplanke der Autobahn, verließ seinen Wagen und steig in ein weiteres Fahrzeug an, um die Unfallstelle zu verlassen.