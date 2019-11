Lkw verschiebt Leitplanke: Großbaustelle und Unfall am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen führen zu Stau - Probleme mit der baustellenbedingten Verkehrsführung am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen hatte am Freitagabend (15. November 2019) ein 60-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug. Der daraus resultierende Verkehrsunfall führte zu stärkeren Verkehrsbehinderungen auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg.

Lkw schiebt Leitplanke in Gegenverkehr

Der Unfallverursacher befuhr gegen 21.25 Uhr die Parallelfahrbahn am Autobahnkreuz und kam nach links, in den abgesperrten Baustellenbereich, von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er allerdings die dort aufgestellte, provisorische, Mini-Schutzplanke. Diese trennt die Haupt- von der Nebenfahrbahn und wurde durch den Lkw auf die Hauptfahrbahn der A3 in Richtung Würzburg verschoben.