Unfall im Karpfenkreisel Höchstadt - Ölspur sorgt für Folgeunfall

Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend auf der B470 in den Karpfenkreisel eingefahren. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Straßenlaterne. Das teilt die Polizei mit.

Durch die heftige Kollision brach die Ölwanne des Wagens und das Öl verteilte sich auf der Fahrbahn. Noch bevor die Unfallstelle abgesichert werden konnte, fuhr ein 60-jähriger Kraftradfahrer in den Kreisverkehr ein und kam auf der Ölspur zu Sturz. Er zog sich nach Polizeiangaben Verletzungen an der Schulter und am Knie zu.

Verkehr wurde geregelt

Die Feuerwehr Höchstadt musste den Kreisverkehr halbseitig absperren und den Verkehr an der Unfallstelle regeln. Eine Firma übernahm mit einem speziellen Reinigungsfahrzeug die Beseitigung der Ölfläche.