Unfall bei Mailach: Polizei sucht Fahrer, der Zeuge wurde

Einen Schaden in Höhe von 5100 Euro hat am Sonntag, kurz vor 2 Uhr, ein Autofahrer in Mailach auf Höhe der Bushaltestelle auf der B470 verursacht. Wie die Polizei mitteilt war er zu weit links gefahren und hatte dadurch eine entgegenkommende Autofahrerin zu einem Ausweichmanöver gezwungen, bei dem sie rechts der Fahrbahn gegen einen Holzpfosten fuhr.

Der in Richtung Uehlfeld fahrende Unfallverursacher fuhr laut Polizei einfach weiter. Vom Fahrzeug ist nur bekannt, dass es ein schwarzer Pkw war. Helfen könnte bei den Ermittlungen ein Autofahrer, der hinter der Geschädigten fuhr und ebenfalls ausweichen musste.

Nachdem dieser Autofahrer nicht bekannt ist, wird besonders er darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 09193-63940 als Zeuge bei der Polizei Höchstadt zu melden.